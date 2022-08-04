Карасёв: ВСУ "освободят" юг Украины и возьмутся за Крым

Украинский политолог Вадим Карасёв заявил, что украинские войска изначально вернут под контроль Украины юг страны, а затем и Крым.

"Освобождение" Херсона снимает проблему Николаева, проблему контроля над Крымом, восстановления контроля над Керченским проливом, над Крымским мостом, — отметил он.

По мнению политолога, спецоперация не ограничится одним Донбассом, главная цель союзных сил — юг Украины.

"Мне кажется, исход войны решится не на Донбассе. На Донбассе может решиться цель операции, как ее заявляли в последнее время российские власти, а исход в….*, в целом, решится на юге Украины, поэтому и ставки на наступление со стороны украинского военно-политического руководства настолько высоки", — заключил он.

Ранее военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходарёнок заявил, что у Киева больше нет сил для проведения контрнаступления на Херсон и юг Украины. Этот вопрос можно считать закрытым.