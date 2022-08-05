Представители Минобороны РФ заявили, что в ходе специальной военной операции по принуждению к миру на Украине Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали около 150 украинских военных. По информации ведомства, пункт дислокации находился на территории Запорожской области.
Как отметили в министерстве, Воздушно-космические силы РФ нанесли удары по двум гаубичным дивизионам 44-й артиллерийской бригады ВСУ и хранилищам ракетно-артиллерийского вооружения. Командование армии Украины расположило технику в запорожском селе Новоивановка, сказали в МО. По данным ведомства, в результате атаки ВС России уничтожили 2 гаубицы М777 США, 1 500 боеприпасов и 6 гаубиц "Мста-Б".
"Ликвидировано 8 артиллерийских орудий различной модификации, около 350 снарядов для реактивных систем залпового огня "Град", а также 7 беспилотных летательных аппаратов", — добавили в Минобороны.
Ранее представители ведомства рассказали об уничтожении 400 украинских солдат в Константиновке Донецкой Народной Республики.
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