Баранец: в Донбассе от ВСУ осталась смесь бетонного крошева и человеческих тел

Вооружённые силы Украины держались под Авдеевкой пять месяцев, потому что они готовились и укрепляли этот район восемь лет. Однако теперь даже главком ВСУ Залужный признал, что оборона прорвана, аккуратно доложив Зеленскому об отводе войск. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

Эксперт отметил, что ВСУ в районе Авдеевки зарывались в землю на глубину до 15 метров под четырёхметровым слоем железобетона. Поэтому достать их оттуда очень не просто. Для этого надо использовать очень тяжёлые бомбы и артиллерию.

Однако эту проблему военные, в конце концов, решили, добавил журналист в интервью "Украине.ру". По его образному выражению, от противника на первой линии обороны осталась смесь крошева из бетона и человеческих тел.

И это, прежде всего, за счёт артиллерии. Но также серьёзно помогла и авиация, что в итоге и решило исход боёв за Авдеевку, заявил собеседник издания.

Он объяснил, что раньше российская артиллерия не могла наносить такие мощные артиллерийские удары на авдеевском направлении, так как в этом городе находилось много мирных жителей. И только это удерживало военных РФ от того, чтобы стереть Авдеевку с лица земли.