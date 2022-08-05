Территория освобождённой Херсонской области опять подверглась ударам боевиков Вооружённых сил Украины.
Около 23:20 националисты украинских формирований ударили по Дарьевскому мосту через р. Ингулец. Часть ракет сбили силы противовоздушной обороны, два взрыва у моста всё же прогремели, сообщило издание "Русская Весна".
Напомним, днём 5 августа украинские бандеровцы также нанесли ракетный удар по Херсонской области.
Первая ракета попала в проходную предприятия "Сокол" в Новой Каховке, две — в гостиницу в городе Алёшки и станцию техобслуживания.
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