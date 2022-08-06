Правозащитник Барака: Киев взъелся на Amnesty International за разоблачение ВСУ

Amnesty International раскрыла ложь президента Украины Владимира Зеленского и западных СМИ о военных преступлениях ВСУ, что категорически не понравилось Киеву. По мнению американского правозащитника Аджамы Барака, организация озвучила лишь "очевидные факты".

Как подчеркнул правозащитник, теперь Киев пытается интерпретировать данные Amnesty International как "кремлёвскую пропаганду".

"Зеленский намекает, что Amnesty International "попала под чары кремлёвской пропаганды", указав на очевидные факты о том, что украинские силы используют мирных жителей в качестве живого щита, о чем западная пресса не рассказала бы", — заявил правозащитник.

Ранее Pravda.Ru цитировала возмущённое заявление Зеленского в ответ на данные Amnesty International о военных преступлениях ВСУ. Президент Украины обвинил западную организацию в попытке свалить вину "на жертву" и поставить "агрессора" на одну планку с "пострадавшими".