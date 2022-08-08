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Экс-разведчик США Риттер: Байден может остановить Зеленского одним звонком

Силовые структуры

Президент США Джо Байден может остановить конфликт на Украине с помощью одного звонка лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.

Экс-разведчик США Риттер: Байден может остановить Зеленского одним звонком

По мнению экс-разведчика, Белому дому достаточно пригрозить Киеву отказом в военной помощи, чтобы прекратить конфликт, в том числе и на фоне ударов по Запорожской АЭС, которые представляют опасность для всей Европы.

"Если президент Байден возьмёт трубку, позвонит Зеленскому и скажет: "Если в эту АЭС попадёт одна ещё ракета, вся помощь от США прекращается навсегда", — пояснил Риттер в беседе с . — Сейчас Запад не хочет как-либо критиковать Украину… Чтобы открыто говорить об угрозе, нужно, чтобы мир понял, кто создал эту угрозу".

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление генсека ООН Антониу Гутерреша о том, что удары по ЗАЭС — "самоубийственная атака" и они должны немедленно прекратиться. Однако представитель организации обошёл тему того, кто конкретно стоит за обстрелами, не обвинив ни одну из сторон.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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