СБУ заявила о задержании киллеров для Резникова, Буданова и "Боцмана"

СБУ якобы предотвратила убийства главы Министерства обороны Алексея Резникова, руководителя управления разведки Кирилла Буданова и "известного националиста".

Об этом сообщает пресс-служба Служба безопасности Украины.

Известный националист — это один из лидеров нацбата "Азов*" Сергей Коротких по кличке "Боцман".

В СБУ уже опубликовали всю информацию о задержаниях. Аресты происходили в Ковеле Волынской области. Служба безопасности Украины сообщает, что диверсионно-разведывательная группа была сформирована разведчиками России. За убийства "киллерам" якобы пообещали вознаграждение в размере до 150 тыс. долларов.

Сообщается, что задержан житель Луганской Народной Республики якобы с боевым опытом. По словам сотрудников спецслужбы, он завербовал киевлянина, который согласился за 5 тыс. долларов в качестве "проверки" убить украинского военного, причастного к расправам над солдатами ВС РФ. Якобы он приехал через Белоруссию для подготовки плана убийства вышеуказанных лиц.

Задержанным предъявлено подозрение в госизмене и умышленном убийстве.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.