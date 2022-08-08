За "длинный" комендантский час в Николаеве схватили 400 "пророссийских" человек

Накануне уже сообщалось, что в Николаеве введён комендантский час. По информации инсайдеров, сделано это для того, чтобы расправиться с гражданами города, лояльными российской власти.

"За "длинный" комендантский час в Николаеве схвачены 400 человек, многие работали на Россию", — уже отчитался начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Марченко.

По его словам, эти люди якобы "передавали информацию" союзным силам.

"Я пока не могу об этом говорить, но операция прошла очень успешно", — подытожил националист.

В соцсетях Николаева горожане отмечают, что боевики ВСУ захватывают своих же граждан уже сотнями.