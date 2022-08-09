Кнутов рассказал о тактике ВС РФ в Донбассе: копили резервы

Украинская армия готовилась к наступлению российских войск на Северск. Туда ВСУ перебросили новые силы и хорошо укрепили позиции. Однако ВС РФ копили резервы в других местах. Об этом рассказал военный историк Юрий Кнутов.

Эксперт напомнил в интервью "Украине.ру" слова командира бригады "Восток" Александра Ходаковского, который спрогнозировал начало локальных боёв в Донбассе в ближайшее время и призвал не ждать информации о занятии того или иного населённого пункта раз в неделю.

Однако буквально через три дня стали появляться сообщения о том, что союзные войска добиваются успехов по всей линии фронта. Под полный контроль скоро будут взяты Пески, серьёзное продвижение есть в Марьинке, бои ведутся в промзоне Соледара, добавил собеседник издания.

По его словам, контрнаступление российских войск по всему фронту — от Соледара до Марьинки — стало для ВСУ неожиданным. Сейчас это огневая дуга, а ВС РФ днём и ночью оказывают огневое давление на противника и продвигаются вперёд, заключил военный аналитик.