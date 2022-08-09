Военкор Поддубный: ВСУ могут начать контрнаступление сразу на двух направлениях

Военный корреспондент Евгений Поддубный полагает, что Киев начинает готовиться к контрнаступлению на Харьковском направлении. По данным разведки, именно в этом регионе ВСУ сформировывают резервы и стягивают новые войска.

Несмотря на постоянные удары по местам скопления живой силы и складам с боеприпасами, группировке ВСУ удалось нарастить боевой потенциал, отметил военкор.

"Есть информация, что харьковская группировка куда больше, чем та, что собралась "освобождать" Херсон", — подчеркнул Поддубный в своём Telegram-канале.

Он не исключает, что украинские войска намерены пойти в контрнаступление сразу на двух направлениях: на Херсонском и Харьковском.