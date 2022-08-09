Союзные войска России и республиканской Народной милиции сконцентрировали свои основные силы на ведении боевых действий под Донецком и Артёмовском.
Военнослужащие, которые работают на Авдеевском направлении, отметили, что боевики ВСУ засели в фортификациях и не проявляют особой активности. Украинские солдаты бросили несколько опорных пунктов в регионе, однако по-прежнему пытаются отстоять населённый пункт Первомайское. Предполагается, что посёлок перейдёт под контроль российской армии в течение недели.
Затем ВС РФ начнут освобождать населённый пункт Водяное. Здесь группировка ВСУ создаёт очередную оборонительную линию.
"Авдеевка получится в кольце почти", — цитирует слова одного из военнослужащих "Военное обозрение".
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