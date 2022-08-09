Коротченко: "Ломаем хребет украинскому нацизму с помощью ракет "Кинжал"

В ВВС Украины накануне пожаловались, что российская армия использует гиперзвуковые ракеты "Кинжал”.

Ситуацию в интервью "ПолитРоссии” прокомментировал военный эксперт, главред журнала "Оборона” Игорь Коротченко.

В социальных сетях ВСУ сетуют на то, что российские "Кинжалы” слишком быстрые. Как отмечает руководство украинских ВВС, недавно российская авиация нанесла удар по военному объекту в Виннице, а ПВО ВСУ не успела засечь пуск ракеты.

Коротченко отметил, что его не волнуют военачальники украинского Генштаба и их жалобы. Недовольство бандеровцев российским гиперзвуковым оружием показывает на эффективность работы ВС РФ по украинским складам и базам.

"И удары по инфраструктуре украинских боевиков должны продолжаться и расширяться. Мы должны сломать хребет украинскому нацизму”, — подытожил обозреватель.

Напомним, весной при помощи этого оружия российская армия в Ивано-Франковской области уничтожила подземный склад хорошо укрепленных специальных боеприпасов и ракет. "Кинжалы” были запущены с расстояния 1000 км.