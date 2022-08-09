Ходарёнок: атака ВСУ на Херсон провалилась из-за вызванного ВС России стресса

Полковник Михаил Ходарёнок объяснил, почему армия Украины не смогла начать контрнаступление на Херсон. Как подчеркнул эксперт, профессиональные обозреватели и до заявлений представителей Киева об информационно-психологической спецоперации считали угрозу атаки "бреднями".

По словам специалиста, контрнаступление не случилось из-за активности Вооружённых сил Российской Федерации. Как напомнил Ходарёнок, военные нашей страны уничтожили большинство командиров ВСУ.

"ВС РФ держат ВСУ в таком стрессе, что планировать действия хотя бы на неделю вперёд украинский Генштаб не может", — подчеркнул эксперт.

Также он назвал следующие причины провала атаки:

неэффективность главнокомандующего армией Украины Валерия Залужного ,

, стремление лидера страны Владимира Зеленского самостоятельно руководить боевыми действиями.

"Вместо нормального управления войсками получается откровенная белиберда", — заключил обозреватель.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал сообщения о контрнаступлении ВСУ элементом информационно-психологической операции.