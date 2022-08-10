Киев: Перед взятием Днепропетровска Россия освободит Кривой Рог

ВС РФ готовит наступление на малую родину Зеленского — Кривой Рог.

Об этом сообщил не только советник ОПУ Алексей Арестович, но и более серьёзные источники — глава ВОА Кривого Рога и командование "Юг" ВСУ. В оперативном командовании "Юг" уверены, что РФ создает ударную группировку для наступления на Кривой Рог, сообщило издание "Страна".

"Вполне вероятна и подготовка вражеского контрнаступления с дальнейшими планами выхода на административную границу Херсонской области", — цитирует издание командование ВСУ "Юг".

А Алексей Арестович ранее заявлял, что армии России поставлена задача быть готовыми к наступлению.

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул также убеждён, что "русские накапливают технику и солдат на Криворожском направлении".

О нервозной обстановке свидетельствует и то, что Вилкул, вслед за главой Николаевской области Виталием Кимом, начал охоту на "шпионов". За донос на сторонников "русского мира" он обещает выплачивать по 10 000 грн (270 долл), за информацию о "шпионах" — по 50 000 грн, или около 1,3 тыс. долл.

9 августа появились сообщения и о панике у властей Днепропетровска.

"Идет эвакуация документов в госорганах. По нашим источникам, переправляют сразу на румынскую и польскую границу в города на Украине, которые граничат. Документация, архивы, делопроизводство, секретка и так далее", — цитирует ТАСС сообщение замглавы МВД ЛНР Виталия Киселева.

Однако к сообщениям о панике в Кривом Роге и Днепропетровске надо относиться осторожно, уверен военный обозреватель "КП" Виктор Баранец. По его словам, если допустить это наступление, то оно последует только после разрешения задач в Донбассе.