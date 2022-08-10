Британская MI6 заявила о готовом подкреплении для ВС РФ на Украине

Минобороны Великобритании обнародовало очередную сводку разведки (MI6) о ходе военной спецоперации российской армии по защите Донбасса. В MI6 заявили, что в боевых действиях будет принимать участие новое формирование сухопутных войск.

"Для поддержки операции на Украине Россия почти наверняка создала новое крупное формирование сухопутных войск — 3-й армейский корпус", — цитирует заявление ведомства Reuters.

В Британии отметили, что обычно численность формирования составляет около 20 тысяч военнослужащих, однако в данном случае армейский корпус будет немного меньше.