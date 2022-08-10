Минобороны Великобритании обнародовало очередную сводку разведки (MI6) о ходе военной спецоперации российской армии по защите Донбасса. В MI6 заявили, что в боевых действиях будет принимать участие новое формирование сухопутных войск.
"Для поддержки операции на Украине Россия почти наверняка создала новое крупное формирование сухопутных войск — 3-й армейский корпус", — цитирует заявление ведомства Reuters.
В Британии отметили, что обычно численность формирования составляет около 20 тысяч военнослужащих, однако в данном случае армейский корпус будет немного меньше.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Запорожье, Николаеве и Днепропетровске гремят взрывы.