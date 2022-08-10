Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Из шоу "Фантастика" на Первом канале убрали Маликова и Билана
Отчаяние ВСУ: армия России уничтожает 56-ю бригаду
Шурыгин: для Украины всё решится в августе
Карасёв: "Запад не готов и не хочет продолжать войну на Украине зимой"
Президент Мали поблагодарил Путина за помощь
Арбатова о бегстве артистов из РФ: "Такую глыбу как Пугачёва никто не заменит"
ТОС "Солнцепёк" группировки "О" выжигает боевиков ВСУ вместе с их позициями
Силы ДНР намерены окружить Авдеевку, но не входить в неё, заявил Басурин
Малькевич: России необходимы Министерство пропаганды и СМЕРШ

Военкоры: ВСУ цепляются за любую возможность удержать Пески

Силовые структуры

Посёлок Пески контролируется подразделениями 11-го полка ДНР и батальона "Сомали", однако, на северо-западе населённого пункта ещё остаются разрозненные очаги сопротивления. ВСУ цепляются за любую возможность удержать Пески, которые последние 8 лет были передовым рубежом противника. Об этом сообщил сегодня военный корреспондент Александр Коц.

Военкоры: ВСУ цепляются за любую возможность удержать Пески

По словам журналиста, в посёлок даже заведена группа украинских Сил спецопераций. При этом ВСУ постоянно обстреливают Пески артиллерией и ведут огонь из танков.

Информацию репортёра подтверждает и военкор Евгений Поддубный. Он также сообщает, что населённый пункт находится под контролем союзных сил, но очаги сопротивления сохраняются в его северо-западной части.

"Более того командование ВСУ пытается перебросить боеспособные резервы на позиции на окраине Песок. Возможно, в посёлке сейчас действуют отряды украинских Сил специальных операций, либо хорошо подготовленные наёмники", — пишет журналист в своём Telegram-канале.

Переброску дополнительных сил и техники к Пескам выявили разведчики 11-го полка ДНР, уточнил он.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Дандыкин оценил британский план удара по Крымскому мосту: "ВСУ дали карт-бланш"

Крымский мост практически невозможно разрушить, отметил эксперт.

Дандыкин оценил британский план удара по Крымскому мосту: "ВСУ дали карт-бланш"
Норин: даже анонсы контрнаступления ВСУ доставляют российской армии проблемы
Силовые структуры
Норин: даже анонсы контрнаступления ВСУ доставляют российской армии проблемы
Силовые структуры
Армия РФ нанесла массированные удары по объектам ВСУ в Николаевской области
Силовые структуры
Американские наёмники ВСУ: наши товарищи погибли, а украинцы разграбили их трупы
Любовь Степушова Идея запрета россиянам на шенген набирает всё больше сторонников Любовь Степушова Александр Артамонов Морская блокада Тайваня зависит только от желания КНР Александр Артамонов Ольга Лебедева Тихановская создала "правительство в изгнании" Ольга Лебедева
Силовые структуры
В городах Украины гремят взрывы, в Новой Каховке работает ПВО
Силовые структуры
ВСУ: ситуация в Артёмовске критическая, украинская пехота "гибнет пачками"
Зеленский высказался после новостей о взрывах в Крыму: Формула освобождения
Мир. Новости мира
Зеленский высказался после новостей о взрывах в Крыму: Формула освобождения
Последние материалы
Шурыгин: для Украины всё решится в августе
Военкоры: ВСУ цепляются за любую возможность удержать Пески
Карасёв: "Запад не готов и не хочет продолжать войну на Украине зимой"
Президент Мали поблагодарил Путина за помощь
Арбатова о бегстве артистов из РФ: "Такую глыбу как Пугачёва никто не заменит"
ТОС "Солнцепёк" группировки "О" выжигает боевиков ВСУ вместе с их позициями
Учёные спорят, заразно ли пищевое поведение
Силы ДНР намерены окружить Авдеевку, но не входить в неё, заявил Басурин
Историк спецслужб: перевербованные СМЕРШ немецкие агенты получали ордена
Малькевич: России необходимы Министерство пропаганды и СМЕРШ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников