Военкоры: ВСУ цепляются за любую возможность удержать Пески

Посёлок Пески контролируется подразделениями 11-го полка ДНР и батальона "Сомали", однако, на северо-западе населённого пункта ещё остаются разрозненные очаги сопротивления. ВСУ цепляются за любую возможность удержать Пески, которые последние 8 лет были передовым рубежом противника. Об этом сообщил сегодня военный корреспондент Александр Коц.

По словам журналиста, в посёлок даже заведена группа украинских Сил спецопераций. При этом ВСУ постоянно обстреливают Пески артиллерией и ведут огонь из танков.

Информацию репортёра подтверждает и военкор Евгений Поддубный. Он также сообщает, что населённый пункт находится под контролем союзных сил, но очаги сопротивления сохраняются в его северо-западной части.

"Более того командование ВСУ пытается перебросить боеспособные резервы на позиции на окраине Песок. Возможно, в посёлке сейчас действуют отряды украинских Сил специальных операций, либо хорошо подготовленные наёмники", — пишет журналист в своём Telegram-канале.

Переброску дополнительных сил и техники к Пескам выявили разведчики 11-го полка ДНР, уточнил он.