Эксперт объяснил, как ответит Белоруссия на возможный удар со стороны ВСУ

Если Украина нанесёт удары по территории Белоруссии, то со стороны Минска последует ответный удар по позициям ВСУ. Об этом заявил военный эксперт, историк, директор музея ПВО Юрий Кнутов в интервью Pravda.Ru.

Он отметил, что белорусская армия состоит из солдат-срочников, поэтому уровень подготовки недостаточен для ведения боевых действий.

"Если у нас на фронте служат контрактники, то есть люди, получившие военную специальность, потом уже подписавшие контракт, то в Белоруссии — это мальчишки, которых призвали отслужить срочную", — объяснил Кнутов.

Эксперт считает, что в случае атаки со стороны ВСУ по Белоруссии Минск не станет полноценно входить в украинский конфликт, а ограничится нанесением ответного удара по определенным украинским позициям.

Ранее в Минобороны Белоруссии опровергли информацию о взрывах на военном аэродроме под Гомелем.

"В связи с поступающими в Министерство обороны обращениями о произошедших вспышках на участке местности Зябровка Гомельской области, сообщаем, что 10 августа около 23 часов во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание".