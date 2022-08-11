Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович был уверен в том, что погибнет в первые 12 часов после начала спецоперации российской армии. Более того, политик считал, что в первые сутки падёт весь Офис президента. Об этом он заявил в беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном*.
"Я не верил, что выживу. Я видел, что творится в Гостомеле. Я понял: нам конец в течение 12 часов", — рассказал Арестович.
Гордон* уточнил: "Вы думали, что в течение 12 часов Украине конец?". Арестович объяснил, что был уверен в полной ликвидации именно Офиса президента, однако надеялся, что Западная Украина будет отстаивать свою позицию немного дольше.
"По Киеву я верил в две недели уличных боев, но потом думал, что Киев захватят", — отметил он.
*Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов
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