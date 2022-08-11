Британские власти пообещали поставить Украине РСЗО с дальностью до 80 километров

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон передаст Киеву реактивные системы залпового огня, дальность стрельбы которых составляет около 80 километров. Также, по словам министра, власти королевства поставят на Украину управляемые снаряды M31A1.

"Этот последний транш военной помощи позволит ВСУ бороться", — подчеркнул руководитель британского военного ведомства, передаёт международное агентство новостей Reuters.

Ранее политолог Александр Перенджиев в беседе с Pravda.Ru сказал, что Россия не смогла остановить отправку вооружения Киеву со стороны западных лидеров. Также эксперт рассказал, почему Москва не наносит удары по странам, которые снабжают армию Украины техникой.

"Мы осознаём большие риски при ударах по США или Европе. В этом случае речь пойдёт о Третьей мировой войне, в том числе о ядерном столкновении", — объяснил специалист.