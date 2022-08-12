Страна.ua: украинский топ-военный "слил" важную информацию о планах ВСУ

Высокопоставленный украинский военный мог "слить" тайную информацию по планам ВСУ в разговоре с журналистами, заявила замминистра обороны Незалежной Анна Маляр. По её словам, в его интервью можно увидеть признаки того, что он раскрыл "тайные данные" ведомства.

При этом Маляр не уточнила, кто конкретно мог "слить" информацию, сделал это нарочно или случайно, в каком конкретно СМИ опубликовано интервью.

"Утечка такого рода информации срывает планы ВСУ, поскольку враг корректирует свои действия и использует эту информацию против нас", — цитирует замминистра "Страна.ua".

Как подчеркнула Маляр, СБУ начала проверку по этому факту.

Украинские журналисты, ссылаясь на источники в военных кругах страны, предположили, что речь может идти об экс-заместителе секретаря Совета национальной безопасности и обороны, бывшем первом заместителе командующего Сил специальных операций Сергее Кривоносе. Его в своё время считали одним из "приближённых" Петра Порошенко.