Марочко: в окрестностях Часова Яра отмечаются массовые факты мародёрства ВСУ

В районе Часова Яра боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) отбирают у мирных жителей продукты питания, выращенные на приусадебных участках. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он также отметил, что украинские военные, согласно данным разведки, воруют домашних животных у гражданского населения.

"В окрестностях населённого пункта Часов Яр отмечаются массовые факты мародёрства со стороны ВСУ", — указал Марочко.

Как пояснил представитель Народной милиции ЛНР, сотрудники правоохранительных органов оставляют без рассмотрения жалобы мирных жителей на действия украинских боевиков.

Ранее Марочко сообщил, что солдаты ВСУ покидают малыми колоннами населённый пункт Нагорное на трассе Лисичанск — Бахмут и направляются в Соледар. По его словам, они оставляют позиции, стараясь забрать с собой всё вооружение и военную технику.