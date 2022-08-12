Кулеба грозит очистить пляжи ЕС от русских с буквами Z и надписью "СССР"

Русские туристы в футболках с буквами Z и надписью "СССР" не должны слоняться по иностранным пляжам, посещать магазины, рестораны и прочие места.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Вполне логично лишить их (Россиян — Прим. ред.) права пересекать международные границы до тех пор, пока они не научатся их уважать... Для людей, которых преследуют, всегда останется возможность политического убежища, а вот российские туристы в футболках СССР, буквами Z и все остальные подобные им не должны слоняться по иностранным пляжам, достопримечательностям, магазинам, ресторанам..." — заявил дипломат.

Он отметил, что инициатива украинского президента по прекращению выдачи виз гражданам РФ набирает обороты в Европе. И привёл в пример Латвию.

Накануне латвийский парламент призвал страны Евросоюза остановить выдачу виз россиянам и белорусам.