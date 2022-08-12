Депутат Морозов призвал поставить Киеву ультиматум из-за ситуации вокруг ЗАЭС

Россия должна дать жёсткий сигнал Киеву в связи с регулярным атаками Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Такое мнение выразил депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.

В интервью РИА Новости он отметил, что российской стороне уже давно следует поставить руководству Украины ультиматум.

"Либо прекращайте обстрелы, либо мы будем уничтожать центры принятия решений", — сказал парламентарий.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что удары ВСУ по инфраструктуре ЗАЭС курируют представители Британии и США. Именно они отдают приказы по обстрелу атомной электростанции, убеждён представитель ВГА.

В четверг, 11 августа, стало известно, что украинские военные в очередной раз обстреляли территорию ЗАЭС из реактивных систем залпового огня (РСЗО) и тяжёлой артиллерии.