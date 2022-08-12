Веселовский: мафия Днепропетровска пытается договориться о сдаче города России

В СБУ сообщили, что некто высокопоставленный военный в интервью озвучил стратегические планы украинской власти.

Об этом заявила заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр.

Политолог Сергей Веселовский рассказал о процессах, которые сейчас происходят на Украине.

По его словам, о реальном положении дел сегодня на Украине люди узнают отнюдь не от официальных источников, вроде Арестовича и других околовоенных экспертов, а от того, кто смог дозвониться или написать своим родным. Тут им всплывает горькая правда СВО: количество пропавших без вести, пленных и погибших.

"Только пропагандисты, которым положено работать в этом русле, пытаются проворно кричать о здравии украинской армии. На самом же деле, сколько бы не рассказывали о том, какие они молодцы и какие будут контрнаступления будут, люди в общем-то всё прекрасно понимают", — отметил аналитик.

Он подчёркивает, что непонятно, куда дели мобилизованных украинских военных, потому что бросают в бой необученных. Боевики ВСУ в интернете жалуются, что им из-за рубежа приходит техника, но пользоваться этой техникой никто не учит, и она приходит в негодность.

Украина уже рассыпалась, сегодня каждый гражданин мечтает, чтобы его просто не забрали на фронт. Местные мэры, губернаторы себе на уме и решают свои шкурные вопросы.

"Стоит посмотреть на Днепропетровск, как тамошняя мафия, пытается по-хорошему договориться о сдаче города нам, чтобы там ничего не было разрушено и уничтожено. В общем-то евреи, которые в свое время пострадали от фашистов, не хотят пострадать от украинцев, потому что нацисты будут делать то же самое, что и с Мариуполем. Днепропетровские евреи умные люди, поэтому они ведут сепаратные переговоры со всеми сразу, чтобы не дай бог, сумасшедшие нацисты не сделали что-то ужасное с их городом", — цитирует обозревателя "Журналистская правда".