Поддубный: под Харьковом уничтожены свыше 70 и ранены более 300 боевиков

Военный корреспондент Евгений Поддубный делится очередной информацией с зоны специальной военной операции на Украине.

Военкор сообщает, что в Харьковской области в районе станции Гавриловка уничтожены более 70 и ранены свыше 300 националистов 30-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины. Движение через железнодорожную станцию полностью заблокировано, отметил журналист.

Ранее он сообщил, что на донецком направлении российские войска и силы Донбасса уничтожили станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и два БТР бандеровцев.