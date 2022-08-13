Военный корреспондент Евгений Поддубный делится очередной информацией с зоны специальной военной операции на Украине.
Военкор сообщает, что в Харьковской области в районе станции Гавриловка уничтожены более 70 и ранены свыше 300 националистов 30-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины. Движение через железнодорожную станцию полностью заблокировано, отметил журналист.
Ранее он сообщил, что на донецком направлении российские войска и силы Донбасса уничтожили станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и два БТР бандеровцев.
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