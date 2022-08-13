Ходарёнок: переход ВСУ от тактики обороны к тактике террора перешло все границы

Переход украинской армии от тактики обороны к прямому террору мирных граждан перешёл все разумные границы. Зверства националистов сравнимы с тем, что боевики чинили в Алеппо.

Об этом в своём аккаунте Телеграм-канала сообщает военный эксперт Михаил Ходарёнок.

От минирования Донецка и его пригородов минами ПФМ-1 "Лепесток" уже пострадало не менее 150 человек, пишет аналитик.

"Лично меня такое кощунственное отношение к своим бывшим соотечественникам шокирует. Но, вспоминая события восьмилетней давности, когда по Донецку то и дело прилетали "Точки", а город практически каждый день просыпался под канонаду артиллерии, понимаю, что террор Украина использует давно", — отмечает обозреватель.

По его словам, удивительно, что западные организации почти не реагируют на такие преступления. Здесь бы весьма пригодились и "правозащитники" Amnesty International, "полузрячие наблюдатели" от ОБСЕ, и все остальные люди с "просветлёнными" лицами, подчеркнул эксперт.

"Но Донецк — это же где-то там. Это не Брюссель, не Амстердам, не Рим и не Нью-Йорк. Даже не Киев. Однако время попыток договориться прошло", — уверен Ходарёнок.

Он убеждён, когда ВС РФ окончательно решат вопрос с Песками и Авдеевкой, то жители Донбасса смогут ходить по земле, не опасаясь, что погибнут.