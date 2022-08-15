Минобороны: ВКС России ликвидировали свыше 260 украинских военных в ДНР

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в ходе военной спецоперации Москвы по принуждению к миру в Донбассе Вооружённые силы Российской Федерации атаковали пункты дислокации 53-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ.

По информации ведомства, украинские военные находились на территории Угледара, Доброполья и села Водяное в Донецкой Народной Республике.

"Ударами высокоточным оружием ВКС России уничтожено более 260 националистов", — подчеркнул генерал-лейтенант во время брифинга.

Ранее в министерстве сообщили о ликвидации свыше 100 польских и немецких наёмников под Харьковом.