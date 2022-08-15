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Минобороны: ВКС России ликвидировали свыше 260 украинских военных в ДНР

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Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в ходе военной спецоперации Москвы по принуждению к миру в Донбассе Вооружённые силы Российской Федерации атаковали пункты дислокации 53-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ.

По информации ведомства, украинские военные находились на территории Угледара, Доброполья и села Водяное в Донецкой Народной Республике.

"Ударами высокоточным оружием ВКС России уничтожено более 260 националистов", — подчеркнул генерал-лейтенант во время брифинга.

Ранее в министерстве сообщили о ликвидации свыше 100 польских и немецких наёмников под Харьковом.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Германович Артамонов
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