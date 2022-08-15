Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в ходе военной спецоперации Москвы по принуждению к миру в Донбассе Вооружённые силы Российской Федерации атаковали пункты дислокации 53-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ.
По информации ведомства, украинские военные находились на территории Угледара, Доброполья и села Водяное в Донецкой Народной Республике.
"Ударами высокоточным оружием ВКС России уничтожено более 260 националистов", — подчеркнул генерал-лейтенант во время брифинга.
Ранее в министерстве сообщили о ликвидации свыше 100 польских и немецких наёмников под Харьковом.
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Флагман Тихоокеанского флота ВМФ России ракетный крейсер "Варяг” заблокировал проход в Адриатическом море группе кораблей НАТО.