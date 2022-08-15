Власти Энергодара сообщили о взрывах у Запорожской АЭС из-за обстрела ВСУ

Представители военно-гражданской администрации Энергодара заявили, что украинские военные в течение часа обстреливают город из артиллерийских установок. Также чиновники сообщили о взрывах рядом с Запорожской АЭС.

"С противоположной стороны Днепра вновь был открыт огонь по мирным жителям и гражданской инфраструктуре города", — заявили политики.

Ранее российский парламентарий Николай Новичков сказал, что Киев, атакуя станцию, пытается добиться ввода "миротворческого контингента" на Украину и вернуть территории под свой контроль.