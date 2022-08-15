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19FortyFive: армия РФ не может действовать в Донбассе и юге Украины

Силовые структуры

Британские военные считают, что действия российских ВС не могут быть достаточно эффективными в двух направлениях: в Донбассе и юге Украины.

Об этом сообщает журнал 19FortyFive.

В Донбассе действуют в основном 1-й и 2-й корпуса армий республик Донбасса. В частности, они сражаются на Артёмовском направлении.

А на юге российская армия концентрирует свои силы и перебрасывает солдат с других фронтов. Как подчеркнул автор Ставрос Атламазоглу, там Вооружённые силы России будут отбивать "контрнаступление" ВСУ на Запорожье и Херсон.

Однако вместе с тем на Западе опасаются, что российские войска могут сами начать наступление на Одессу, Николаев, Харьков и Днепропетровск.

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Автор: Дмитрий Александрович Плотников, Куратор: Александр Германович Артамонов
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