Британские военные считают, что действия российских ВС не могут быть достаточно эффективными в двух направлениях: в Донбассе и юге Украины.
Об этом сообщает журнал 19FortyFive.
В Донбассе действуют в основном 1-й и 2-й корпуса армий республик Донбасса. В частности, они сражаются на Артёмовском направлении.
А на юге российская армия концентрирует свои силы и перебрасывает солдат с других фронтов. Как подчеркнул автор Ставрос Атламазоглу, там Вооружённые силы России будут отбивать "контрнаступление" ВСУ на Запорожье и Херсон.
Однако вместе с тем на Западе опасаются, что российские войска могут сами начать наступление на Одессу, Николаев, Харьков и Днепропетровск.
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