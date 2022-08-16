Стартовали испытания нового снайперского комплекса "Уголёк". Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.
Комплекс, созданный по заказу МО РФ, приступил к предварительному тестированию, правда, сроки окончания испытаний не называются. По завершении к работе подключатся военные, которые определят сроки начала госиспытаний.
Снайперский комплекс, создаваемый на базе ОКР "Уголёк", проходит испытания в ЦНИИточмаш, цитирует сообщение госкорпорации ТАСС.
В 2021 году ЦНИИ сообщал об изготовлении опытных образцов, которые поучаствуют в испытаниях. Госипытания планируют провести уже в этом году.
Снайперский комплекс "Уголёк" создается на платформе полуавтоматической винтовки и разрабатывается в двух калибрах - 8,6х69 мм (.338 Lapua Magnum) и 7,62х51 мм (.308 Winchester), но с использованием российских комплектующих. Оптику он тоже получит отечественную. Новая винтовка предназначена для дальних дистанций.
В дальнейшем на основе СК "Уголёк" будут созданы охотничьи самозарядные винтовки.
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