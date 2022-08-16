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Начались предварительные испытания снайперского комплекса "Уголёк"

Силовые структуры

Стартовали испытания нового снайперского комплекса "Уголёк". Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.

Начались предварительные испытания снайперского комплекса "Уголёк"

Комплекс, созданный по заказу МО РФ, приступил к предварительному тестированию, правда, сроки окончания испытаний не называются. По завершении к работе подключатся военные, которые определят сроки начала госиспытаний.

Снайперский комплекс, создаваемый на базе ОКР "Уголёк", проходит испытания в ЦНИИточмаш, цитирует сообщение госкорпорации ТАСС.

В 2021 году ЦНИИ сообщал об изготовлении опытных образцов, которые поучаствуют в испытаниях. Госипытания планируют провести уже в этом году.

Снайперский комплекс "Уголёк" создается на платформе полуавтоматической винтовки и разрабатывается в двух калибрах - 8,6х69 мм (.338 Lapua Magnum) и 7,62х51 мм (.308 Winchester), но с использованием российских комплектующих. Оптику он тоже получит отечественную. Новая винтовка предназначена для дальних дистанций.

В дальнейшем на основе СК "Уголёк" будут созданы охотничьи самозарядные винтовки.

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Автор: Дмитрий Александрович Плотников, Куратор: Александр Германович Артамонов
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