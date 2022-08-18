Представители Минобороны РФ сообщили, что в ходе военной спецоперации Москвы по принуждению к миру на Украине армия России нанесла удар по пункту дислокации 1-го батальона 28-й механизированной бригады ВСУ рядом с селом Посад-Покровское, в Николаевской области.
"Уничтожено около 60 националистов", — подчеркнули в ведомстве.
Также в министерстве заявили, что Воздушно-космические силы Российской Федерации ликвидировали 8 единиц автомобильной техники.
Ранее в МО рассказали об атаке на 95-ю десантно-штурмовую бригаду в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, ВСУ потеряли более 250 солдат.
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