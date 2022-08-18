Руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты России Игорь Кириллов рассказал о последствиях реализации планов Киева на Запорожской АЭС. Как подчеркнул генерал-лейтенант, после взрыва начнётся массовая миграция, радиация накроет Польшу, Германию, Словакию, Прибалтику и Скандинавию.
"Чрезвычайная ситуация (авария на станции. — Прим. ред.) вызовет массовую миграцию населения и будет иметь более катастрофические последствия, чем надвигающийся энергетический кризис в Европе", — предупредили в Минобороны РФ.
Вместе с этим в ведомстве обвинили США в распространении версии о малых рисках при ударе по АЭС. По словам Кириллова, американские эксперты указывают на отсутствие последствий для Европы в случае взрыва.
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