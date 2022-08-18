Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Шесть крупнейших стран Европы отказались гарантировать помощь Украине
Премьера Финляндии Марин заподозрили в употреблении наркотиков на вечеринке
Кадыров: Украину напичкали фашистской идеологией после развала СССР
Сын замглавы правительства ЕАО Костюк погиб в ходе СВО на Украине
В Хакасии обнаружили погребение младенца времён Хеопса
В Белгородскую область пытались ввезти фальшивые $2 200 и 410 тысяч рублей
Врачу из Кемеровской области грозит срок за диверсию и подготовку терактов
Пьяный водитель протаранил автомобиль ГИБДД в Челябинской области
Бушуев: ВСУ запустят ещё один снаряд в сторону ЗАЭС, но заражения не будет

Минобороны: после аварии на Запорожской АЭС радиация накроет Польшу и Германию

Силовые структуры

Руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты России Игорь Кириллов рассказал о последствиях реализации планов Киева на Запорожской АЭС. Как подчеркнул генерал-лейтенант, после взрыва начнётся массовая миграция, радиация накроет Польшу, Германию, Словакию, Прибалтику и Скандинавию.

"Чрезвычайная ситуация (авария на станции. — Прим. ред.) вызовет массовую миграцию населения и будет иметь более катастрофические последствия, чем надвигающийся энергетический кризис в Европе", — предупредили в Минобороны РФ.

Вместе с этим в ведомстве обвинили США в распространении версии о малых рисках при ударе по АЭС. По словам Кириллова, американские эксперты указывают на отсутствие последствий для Европы в случае взрыва.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Зеленский об атаке армии РФ на Украину: "Они нас захватили бы за три дня"

Владимир Зеленский объяснил, почему до последнего скрывал от граждан Украины планы России по проведению спецоперации на Украине.

Зеленский об атаке армии РФ на Украину: "Они нас захватили бы за три дня"
Баранец: Авдеевку брать будут жёстко - к ней счёт особый
Военные новости
Баранец: Авдеевку брать будут жёстко - к ней счёт особый
Силовые структуры
Эксперт Леонков назвал Артёмовск ключевой точкой обороны ВСУ в Донбассе
Силовые структуры
ВКС РФ нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Харькове, Николаеве и Одессе
Ольга Лебедева Кулебе захотелось, чтобы в Варшаве была улица Бандеры*. Поляки взяли паузу Ольга Лебедева Любовь Степушова Допрыгались: мэры украинских городов обещают зиму без света и тепла Любовь Степушова Игорь Латунский Эксперт: Горбачёв и Ельцин бросили Афганистан на произвол судьбы Игорь Латунский
Силовые структуры
Шеремет: боевой потенциал армии Украины уничтожен
Силовые структуры
Ходаковский заявил, что ВСУ понесли колоссальные потери под Угледаром
Посол США устроила разнос главе Офиса Зеленского
Мир. Новости мира
Посол США устроила разнос главе Офиса Зеленского
Последние материалы
Бушуев: ВСУ запустят ещё один снаряд в сторону ЗАЭС, но заражения не будет
Полковник Подопригора: После сбитого Boieng и Бучи Зеленский может взорвать АЭС
Кириллов: цель провокации Киева на ЗАЭС — создание зоны отчуждения в 30 км
Минобороны: после аварии на Запорожской АЭС радиация накроет Польшу и Германию
Разин назвал похороны Шатунова аферой: "Хоронили пустую капсулу"
Ночью жители Тобольска наблюдали в небе северное сияние
Гурцкая высказалась о нападках на музыкантов в Грузии: трудно поверить
Долина ответила на нападки Галкина про "крохи с барского стола"
Дело бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка направили в суд
Верховный суд призвал реже заключать подозреваемых под стражу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников