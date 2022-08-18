Развязка российско-западного противостояния может обернуться тем, что в "вырытую для РФ яму" провалятся Вашингтон с Брюсселем.
Об этом сообщил военный эксперт Константин Сивков.
"Вариант, более вероятный и более благоприятный — это вариант, когда рушится Запад... Он уже начинает рушиться. В США назревают серьёзные социальные потрясения… ситуация накалена до предела. Ненависть к Байдену очень велика, и там даже люди говорят о попытке вооружённым путём освобождать Трампа, если его кто-то попытается арестовать. То есть, там страна стоит на пороге гражданской войны", — отметил обозреватель.
По его словам, в Европе не лучше. И обострится, когда наступят холода. А значит, немало оснований, что ЕС рухнет быстрее, объяснил Сивков.
По всей вероятности, всё это противостояние закончится переформатированием Запада со сменой политических элит. Мир расколется на экономические зоны и перейдёт к "взаимодействию цивилизаций в широком смысле этого слова", подытожил Сивков.
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