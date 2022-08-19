Власти Запорожья: систему защиты ЗАЭС усилили из-за возможных провокаций ВСУ

Новые возможные провокации со стороны Киева и обстрелы ВСУ на Запорожской атомной электростанции встретят во всеоружии, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, ввиду сложившейся ситуации вокруг ЗАЭС, в регионе усилили систему защиты атомной электростанции.

"Система защиты АЭС усилена, всех деталей раскрывать не могу. Мы встречаем этот день во всеоружии, так как от режима Зеленского можно ожидать чего угодно", — пояснил Рогов в беседе с РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление МИД России о том, что сообщения о возможном уходе российской стороны с ЗАЭС являются ложными. Требования Киева в контексте атомной электростанции назвали "неблагоразумными" и обвинили Украину в срыве визита на объект делегации МАГАТЭ.