Генштаб украинской армии заявил, что российские войска возобновили наступательные действия на юго-востоке Харьковской области по направлению к населённому пункту Барвенково. Также командование ВСУ сообщило, что со стороны Сулиговки союзные силы России и Народной милиции наступают на Новую Дмитровку, а со стороны Барбашовки — на Карнауховку.
Населённый пункт Барвенково является важным регионом в оборонительной линии ВСУ, поскольку здесь украинские боевики пытались помешать российской армии осуществить продвижение к Славянску и Краматорску, а также блокировали направление в сторону Павлодара.
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