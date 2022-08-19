Генштаб ВСУ: ВС РФ возобновили наступление на Барвенково в Харьковской области

Генштаб украинской армии заявил, что российские войска возобновили наступательные действия на юго-востоке Харьковской области по направлению к населённому пункту Барвенково. Также командование ВСУ сообщило, что со стороны Сулиговки союзные силы России и Народной милиции наступают на Новую Дмитровку, а со стороны Барбашовки — на Карнауховку.

Населённый пункт Барвенково является важным регионом в оборонительной линии ВСУ, поскольку здесь украинские боевики пытались помешать российской армии осуществить продвижение к Славянску и Краматорску, а также блокировали направление в сторону Павлодара.