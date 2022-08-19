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Сладков: Запад может взорвать ситуацию в Приднестровье, Косово и Таджикистане

Силовые структуры

У Запада всегда припасены две-три возможных войны для "смены повестки дня". А задача — втянуть Россию в очередной военный конфликт. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Сладков.

Сладков: Запад может взорвать ситуацию в Приднестровье, Косово и Таджикистане

Журналист назвал три точки в мире, ситуация в которых может взорваться по приказу Запада.

Первая — это Приднестровье, считает репортёр. Там гагаузов разогревает молдавский спецназ своими учениями, и достаточно "чуть нажать", чтобы у пророссийского населения лопнуло терпение.

Вторая точка, по словам военкора, — Таджикистан, где США проводят учения на границе с Афганистаном. Они пытаются влезть в эту страну "обеими сапогами", рассорить с афганцами и, если что, разогреть до войны затяжной пограничный конфликт с Киргизией, объяснил он в своём Telegram-канале.

Третье опасное место, по мнению, журналиста, Косово.

"Здесь только поднеси спичку, и взорвётся — косовские албанцы грубо притесняют сербов, конечно не сами, конечно по плану Запада", — заключил Сладков.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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