В Тюмени отправили на военную службу роты "Тобол" и "Тайга"

Сегодня, 19 августа, в Тюмени прошла торжественная отправка на службу бойцов инженерной роты "Тобол" и подразделение снайперов "Тайга". По словам военного комиссара Тюменской области Алексея Куличкова, это самая интернациональная группа тюменцев.

"Очередная группа тюменских добровольцев отправляется для проведения обучения на один из полигонов", — сообщил он.

Заявление на прохождение службы по контракту принимаются в военном комиссариате региона. Добровольцам полагается денежное довольствие от 200 тысяч рублей, суточные в размере восьми тысяч рублей, а действует система премирования за выполнение боевых задач в размере 300 тысяч рублей, передаёт nashgorod.ru.