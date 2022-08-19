Сегодня, 19 августа, в Тюмени прошла торжественная отправка на службу бойцов инженерной роты "Тобол" и подразделение снайперов "Тайга". По словам военного комиссара Тюменской области Алексея Куличкова, это самая интернациональная группа тюменцев.
"Очередная группа тюменских добровольцев отправляется для проведения обучения на один из полигонов", — сообщил он.
Заявление на прохождение службы по контракту принимаются в военном комиссариате региона. Добровольцам полагается денежное довольствие от 200 тысяч рублей, суточные в размере восьми тысяч рублей, а действует система премирования за выполнение боевых задач в размере 300 тысяч рублей, передаёт nashgorod.ru.
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