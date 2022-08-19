Секретарь Совета безопасности России, бывший директор ФСБ Николай Патрушев сказал, что западные лидеры допускают вооружённое столкновение с Москвой. Вместе с этим политик прокомментировал поддержку Киева со стороны чиновников.
"Западники пытаются балансировать на грани между гибридными действиями и открытым конфликтом с нашей страной, к которому они не прекращают готовиться", — подчеркнул Патрушев во время встречи с коллегами, представителями стран-членов Шанхайской организации сотрудничества.
Ранее секретарь СБ предупреждал, что помощь Запада ВСУ не остановит военную спецоперацию РФ по принуждению к миру в Донбассе и на Украине.
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