Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Запад готовится к войне с Россией

Секретарь Совета безопасности России, бывший директор ФСБ Николай Патрушев сказал, что западные лидеры допускают вооружённое столкновение с Москвой. Вместе с этим политик прокомментировал поддержку Киева со стороны чиновников.

"Западники пытаются балансировать на грани между гибридными действиями и открытым конфликтом с нашей страной, к которому они не прекращают готовиться", — подчеркнул Патрушев во время встречи с коллегами, представителями стран-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Ранее секретарь СБ предупреждал, что помощь Запада ВСУ не остановит военную спецоперацию РФ по принуждению к миру в Донбассе и на Украине.