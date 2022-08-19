Экс-депутат Рады Олейник обвинил Киев в предстоящем ударе по Запорожской АЭС

Ранее Минобороны России сообщило, что руководство киевского режима планирует устроить провокацию на Запорожской АЭС, чтобы впоследствии обвинить в ней российскую армию. Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник заявил, что ЗАЭС находится под контролем ВС РФ, поэтому устранять все последствия предполагаемой ядерной катастрофы придется именно России.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский готов пойти на всё, чтобы снова вернуться на первые страницы мировой прессы и получить ещё больше денег от Запада.

"Его мало волнует возможность радиационного заражения львиной доли Юго-Востока Украины, поскольку он понимает всю скудность перспектив его возврата под свою власть. Сам же он, как и вся правящая верхушка, в случае серьёзной опасности улетят в Лондон", — считает Олейник.

В результате ядерной катастрофы даже жители европейских стран не смогут скрыться от заражения, заявил он.

"В этом, кстати, есть прямая выгода американцев: кому, как не им в случае ядерной катастрофы спасать своих партнеров по НАТО?", — подчеркнул Олейник в беседе с Общественной Службой Новостей.