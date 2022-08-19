Данилов: Киев "смягчит приговор" жителям Крыма при условии сотрудничества с СБУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что жители Крыма должны сотрудничать со Службой безопасности (СБУ) и передавать все данные о размещении объектов военной инфраструктуры российской армии на территории полуострова. Только в таком случае Киев "смягчит приговор" мирным жителям после "освобождения" республики.

Данилов подчеркнул, что Крым является "суверенной территорией Украины", поэтому ВСУ намерены организовать "деоккупацию" региона.

"Крымские коллаборационисты и предатели могут смягчить себе приговор, предоставив ценную информацию о военных объектах и оборудовании Российской Федерации, которые расположены на территории Крыма", — написал секретарь СНБО в социальных сетях.