Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что жители Крыма должны сотрудничать со Службой безопасности (СБУ) и передавать все данные о размещении объектов военной инфраструктуры российской армии на территории полуострова. Только в таком случае Киев "смягчит приговор" мирным жителям после "освобождения" республики.
Данилов подчеркнул, что Крым является "суверенной территорией Украины", поэтому ВСУ намерены организовать "деоккупацию" региона.
"Крымские коллаборационисты и предатели могут смягчить себе приговор, предоставив ценную информацию о военных объектах и оборудовании Российской Федерации, которые расположены на территории Крыма", — написал секретарь СНБО в социальных сетях.
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