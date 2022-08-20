Владимир Путин достиг абсолютного мастерства в искусстве воевать с оппонентами и убеждать собеседников.
Об этом сообщила польская журналистка Кристина Курчаб-Редлих, в 1990–2004 гг. работавшая в РФ, а 2016 году выпустившая книгу "Вова. Володя. Владимир. Тайны России Путина"
Она отмечает, что в школе КГБ российский лидер "научился искусству вербовки".
"Завербовал весь Запад, надеявшийся на демократизацию главы России. Оказалось, что наоборот — он всех путинизировал… Помню, как после встречи с Путиным во время российской агрессии на Грузию Саркози вышел, качаясь, и говорил глупости, как пьяный. А потом действовал так, как требовалось Кремлю", — рассказывает в интервью журналу "Країна" писательница.
По её словам, у главы РФ "для каждого есть свой КГБшный метод".
"Путин действует именно по тем старым методикам спецслужб, где во времена Союза объясняли, как воевать с Западом. Он достиг в этом феноменального мастерства", — подытожила Курчаб-Редлих.
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