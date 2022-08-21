Закрыто воздушное пространство в нескольких российских юго-западных областях, которые граничат с Украиной.
Как сообщает Генеральный штаб Вооружённых сил Украины, частично закрыто "небо" с 22 по 25 августа.
"На северском направлении враг производит ротацию отдельных подразделений в приграничных районах Брянской и Курской областей… По имеющейся информации, враг закрывает отдельные участки воздушного пространства в Липецкой, Воронежской и Белгородской областях в период с 22 по 25 августа этого года", — сказано в Генштабе националистов.
Ранее российские системы ПВО сбили украинский ударный беспилотник в Мелитополе, заявил член администрации Владимир Рогов.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Украина полностью зависима от поставок западного вооружения и боеприпасов.