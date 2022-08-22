ФРГ поставит на Украину дальнобойные управляемые снаряды Vulcano

Берлин принял решение о поставке киевскому режиму дальнобойных управляемых артиллерийских снарядов Vulcano.

Снаряды калибра 155 мм предназначены для самоходных гаубиц PzH 2000. Поставку профинансирует правительство, сообщает "Военное обозрение" со ссылкой на немецкую прессу.

Всего Германия поставит Украине 255 снарядов Vulcano, правда, сроков поставки пока не назвали, ведь боеприпасы "приедут в Незалежную" прямо с завода. То есть их сперва их нужно банально сделать, а потом передать ВСУ.

На сегодня у украинской армии должно находиться 16 немецких гаубиц, однако есть доказательства, что часть САУ уже уничтожено союзными силами. Но ФРГ обещает поставить еще 100 таких орудий. Снаряд из PzH 2000 может поражать цель на дальности 70 километров. В боеприпасе используют инерциально-спутниковую систему наведения.

Аналитики уже отметили, что передача боеприпасов Киеву в ближайшее время не состоится.