Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
TRT Haber: Эрдоган обсудит с кабмином детали переговоров с Путиным и Зеленским
Рогов: киевский режим должен смириться с тем, что Крым является частью России
Минобороны России использует опыт спецоперации для создания "умного" оружия
Сатановский: исполнителей теракта против Дугиных уже ликвидировали
Рябков: деструктивный курс НАТО на игнорирование "красных линий" крайне рискован
Пушков об авторах антироссийских санкций: неумудрённые логикой
Эксперт: сейчас создаётся картинка "паники в Крыму"
Российские военные нанесли удары по объектам ВСУ в Харькове и Николаеве
В Госдуме призвали отменить НДС на школьные товары в преддверии 1 сентября

ФРГ поставит на Украину дальнобойные управляемые снаряды Vulcano

Силовые структуры

Берлин принял решение о поставке киевскому режиму дальнобойных управляемых артиллерийских снарядов Vulcano.

ФРГ поставит на Украину дальнобойные управляемые снаряды Vulcano

Снаряды калибра 155 мм предназначены для самоходных гаубиц PzH 2000. Поставку профинансирует правительство, сообщает "Военное обозрение" со ссылкой на немецкую прессу.

Всего Германия поставит Украине 255 снарядов Vulcano, правда, сроков поставки пока не назвали, ведь боеприпасы "приедут в Незалежную" прямо с завода. То есть их сперва их нужно банально сделать, а потом передать ВСУ.

На сегодня у украинской армии должно находиться 16 немецких гаубиц, однако есть доказательства, что часть САУ уже уничтожено союзными силами. Но ФРГ обещает поставить еще 100 таких орудий. Снаряд из PzH 2000 может поражать цель на дальности 70 километров. В боеприпасе используют инерциально-спутниковую систему наведения.

Аналитики уже отметили, что передача боеприпасов Киеву в ближайшее время не состоится.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Арестович объяснил, что Украине нужно закончить боевые действия до зимы

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Украина полностью зависима от поставок западного вооружения и боеприпасов.

Арестович объяснил, что Украине нужно закончить боевые действия до зимы
Зрители покинули концерт группы "Сплин" после заявлений солиста со сцены
Общество
Зрители покинули концерт группы "Сплин" после заявлений солиста со сцены
Происшествия
Холмогоров: США руками украинцев ударили по центру принятия решений в России
Общество
Симоньян об убитой дочери Дугина: "Мало кого так боялись атлантические французы"
Любовь Степушова Путин едет: на Западе замерли перед саммитом G-20 Любовь Степушова Ольга Лебедева Гаджеты на Android не падут жертвами кибервойны Ольга Лебедева Сергей Лебедев Польша засматривается на Львов: порвут ли Украину на британский флаг Сергей Лебедев
Силовые структуры
Акопов: ядерное оружие обеспечит победу РФ на Украине
Силовые структуры
Политолог Михайлов: ВС РФ готовят контрнаступление на позиции ВСУ
В Севастополе сообщают о взрыве у Нахимовского военного училища
Силовые структуры
В Севастополе сообщают о взрыве у Нахимовского военного училища
Последние материалы
Пушков об авторах антироссийских санкций: неумудрённые логикой
Эксперт: сейчас создаётся картинка "паники в Крыму"
ФРГ поставит на Украину дальнобойные управляемые снаряды Vulcano
Российские военные нанесли удары по объектам ВСУ в Харькове и Николаеве
В Госдуме призвали отменить НДС на школьные товары в преддверии 1 сентября
Deccan Herald: Индия и РФ могут взаимно признать платёжные системы "Мир" и RuPay
Вучич: Сербия теряет миллионы долларов из-за санкций на нефть из РФ
Артиллерия ВСУ ударила по своим позициям под Соледаром
American Thinker: поведение Байдена обернулось "чудовищной" катастрофой для США
В ДТП с микроавтобусом и грузовиками в Ульяновской области погибли 16 человек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников