Харьков: "Бомбите, но скорее освобождайте от Киева"

В Харькове 24 августа введут комендантский час и будут не выпускать граждан из дома.

Правда, уже и запрещать особо некому. В городе остались пожилые и военные. На улице много иностранных наёмников — англичан, поляков, прибалтийцев.

Об этом сообщил известный местный блогер Александр Кондрусик.

На днях этих наёмников "душевно откалибровали" ВС РФ. Русские ракеты разбили очередное "лежбище" националистов.

Сами харьковчане на фоне происходящего говорят "крамольные" вещи.

"Бомбите уже, только освобождайте поскорее, мы как-нибудь в подвалах пересидим, зато потом жить нормально будем", - цитирует харьковчанина "Политнавигатор".

Многие, осмысливая перспективы, пытаются выехать в Россию, но это становится сделать всё труднее — киевский режим неохотно выпускает "живой щит" в РФ, подытожил блогер.