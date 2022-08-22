Бортник: "Население РФ уже хочет уничтожения Украины больше Путина"

Необходимо дестабилизировать общество в РФ, несмотря на то, что его радикализация в отношении Украины набирает опасные обороты.

Об этом сообщил украинский политолог Руслан Бортник.

"Нынешнее состояние российского общества Украину не устраивает. Потому что российское общество в принципе поддерживает политику Кремля... После попыток обстрела Валуек в Белгородской области в Сети форум воет. Почему Россия не переходит к более радикальным методам борьбы с украинским руководством. Почему не могут бомбить центры принятия решения, почему не наносятся тактические ядерные удары и всё такое", — признался русофоб.

Не получит ли Киев обратку — не ту, на которую рассчитывал, спрашивает эксперт.