Ранее сразу несколько немецких депутатов призвали правительство Германии увеличить поставки оружия на Украину, даже в ущерб собственной безопасности. Однако в Министерстве обороны страны заявили, что ФРГ больше не в состоянии снабжать Киев с собственных складов.
Как подчеркнули в военном ведомстве, бундесвер и так достаточно ослаблен и даже в ущерб себе отдавать Киеву просто нечего.
"Что касается поставок со складов бундесвера, то мы подошли к допустимому пределу", — цитирует заявление Минобороны ФРГ Spiegel.
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление Киева о том, что у Североатлантического альянса заканчивается оружие для Украины. Украинские власти посетовали, что ждут поставки, но они так и не приходят. По мнению представителей Офиса президента Незалежной, НАТО "была бы рада" помочь, но не может.
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