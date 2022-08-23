Минобороны: ФРГ больше не способна поставлять Киеву оружие со своих складов

Ранее сразу несколько немецких депутатов призвали правительство Германии увеличить поставки оружия на Украину, даже в ущерб собственной безопасности. Однако в Министерстве обороны страны заявили, что ФРГ больше не в состоянии снабжать Киев с собственных складов.

Как подчеркнули в военном ведомстве, бундесвер и так достаточно ослаблен и даже в ущерб себе отдавать Киеву просто нечего.

"Что касается поставок со складов бундесвера, то мы подошли к допустимому пределу", — цитирует заявление Минобороны ФРГ Spiegel.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление Киева о том, что у Североатлантического альянса заканчивается оружие для Украины. Украинские власти посетовали, что ждут поставки, но они так и не приходят. По мнению представителей Офиса президента Незалежной, НАТО "была бы рада" помочь, но не может.