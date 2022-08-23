Тайвань передал украинской армии 800 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Revolver 860. Об этом пишет Taiwan News.
По информации издания, дроны способны нести на борту восемь 60-милиметровых мин. В статье сказано, что поставки пришлось организовать через польских посредников. Как пояснили в занимающейся производством БПЛА корпорации DronesVision, Польша действительно закупила оборудование, а затем передала его Украине.
"Беспилотник весит 42 килограмма и имеет диаметр 1,35 метра. Он может оставаться в воздухе на 20-40 минут", — подчёркивается в материале.
Отмечается, что дрон Revolver 860 был собран по модели квадрокоптера. Благодаря специальному устройству револьверного типа беспилотник способен выпускать мины и точечно проводить атаки на одни и те же объекты.
Производитель БПЛА добавил, что ВСУ пользуются его продукцией в ходе боевых действий.
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