Тайвань передал Украине 800 ударных беспилотников Revolver 860

Тайвань передал украинской армии 800 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Revolver 860. Об этом пишет Taiwan News.

По информации издания, дроны способны нести на борту восемь 60-милиметровых мин. В статье сказано, что поставки пришлось организовать через польских посредников. Как пояснили в занимающейся производством БПЛА корпорации DronesVision, Польша действительно закупила оборудование, а затем передала его Украине.

"Беспилотник весит 42 килограмма и имеет диаметр 1,35 метра. Он может оставаться в воздухе на 20-40 минут", — подчёркивается в материале.

Отмечается, что дрон Revolver 860 был собран по модели квадрокоптера. Благодаря специальному устройству револьверного типа беспилотник способен выпускать мины и точечно проводить атаки на одни и те же объекты.

Производитель БПЛА добавил, что ВСУ пользуются его продукцией в ходе боевых действий.