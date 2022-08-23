Эксперты из США: системы ПВО ВС РФ являются эталоном эффективности

Российская система противовоздушной обороны является эталоном, по которому оценивается эффективность современных средств ПВО. Она нанесла серьёзный урон украинской пилотируемой и беспилотной авиации.

К такому выводу пришли военные эксперты и журналисты из США в процессе анализа вооружённого конфликта на Украине.

Несмотря на недостатки, имеющиеся у зенитных ракетных комплексов "Тор", "Бук" и "Триумф", потери противнику они могут нанести серьёзные, считают западные эксперты.

Авторы исследования утверждают, что для эффективного действия авиации в полосе фронта будут необходимы специальные разведывательно-ударные дроны, действующие вместе с самолётами. Они смогут входить в опасные зоны и минимизировать потери пилотируемой боевой авиации, пишет издание "Военное дело".