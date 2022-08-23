Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Ситников: российские системы "Солнцепёк" открыли для ВС РФ путь в Одессу
МИД ДНР: власти Чехии создали в своей стране центры для подготовки террористов
Бербок: Германия поставит систему ПВО Iris-T Украине в ближайшие недели
Макрон призвал не идти на компромиссы с Россией
Литовкин: Россия должна готовиться к отражению ядерного удара
Политолог призвал нанести удар по Верховной раде в ответ на убийство Дугиной
Reuters: украинский конфликт разрушил европейскую мечту
Сенатор Джабаров: Финляндия ничего не выиграет, разорвав связи с РФ
Анпилогов: на Западе понимают, что украинский фронт вскоре рухнет

Эксперты из США: системы ПВО ВС РФ являются эталоном эффективности

Силовые структуры

Российская система противовоздушной обороны является эталоном, по которому оценивается эффективность современных средств ПВО. Она нанесла серьёзный урон украинской пилотируемой и беспилотной авиации.

К такому выводу пришли военные эксперты и журналисты из США в процессе анализа вооружённого конфликта на Украине.

Несмотря на недостатки, имеющиеся у зенитных ракетных комплексов "Тор", "Бук" и "Триумф", потери противнику они могут нанести серьёзные, считают западные эксперты.

Авторы исследования утверждают, что для эффективного действия авиации в полосе фронта будут необходимы специальные разведывательно-ударные дроны, действующие вместе с самолётами. Они смогут входить в опасные зоны и минимизировать потери пилотируемой боевой авиации, пишет издание "Военное дело".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Кнутов: блок НАТО может вмешаться в спецоперацию на Украине официально

НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.

Кнутов: блок НАТО может вмешаться в спецоперацию на Украине официально
Путин не пойдёт на удары по центрам принятия решений в Киеве
Новости Украины
Путин не пойдёт на удары по центрам принятия решений в Киеве
Мир. Новости мира
American Thinker: поведение Байдена обернулось "чудовищной" катастрофой для США
Силовые структуры
Экс-спикер Генштаба ВСУ: ситуация сложная — русские давят на Николаев
Игорь Латунский Контр-адмирал Геннадий Захаров: в Чечне я сохранил для Родины 120 офицерских жизней Игорь Латунский Любовь Степушова Путин не пойдёт на удары по центрам принятия решений в Киеве Любовь Степушова Сергей Лебедев Единство и патриотизм: у Вьетнама нужно учиться побеждать Сергей Лебедев
Мир. Новости мира
Депутат Рады Разумков: Киев должен воровать газ, который РФ поставляет в Европу
Общество
Сатановский: исполнителей теракта против Дугиных уже ликвидировали
ВС РФ освободили Благодатное и получили возможность наступать на Николаев
Силовые структуры
ВС РФ освободили Благодатное и получили возможность наступать на Николаев
Последние материалы
Ситников: российские системы "Солнцепёк" открыли для ВС РФ путь в Одессу
МИД ДНР: власти Чехии создали в своей стране центры для подготовки террористов
Психолог Серебрякова: "Не надо в последнюю неделю заставлять ребёнка читать все 135 книг"
Бербок: Германия поставит систему ПВО Iris-T Украине в ближайшие недели
Макрон призвал не идти на компромиссы с Россией
Литовкин: Россия должна готовиться к отражению ядерного удара
Эксперты из США: системы ПВО ВС РФ являются эталоном эффективности
Политолог призвал нанести удар по Верховной раде в ответ на убийство Дугиной
Reuters: украинский конфликт разрушил европейскую мечту
Сенатор Джабаров: Финляндия ничего не выиграет, разорвав связи с РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников