Генсек НАТО Столтенберг: альянс координирует увеличение военной помощи Украине

Генеральный секретарь альянса НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сейчас руководит усилением военной поддержки армии Украины.

"Я активно занимаюсь координацией с лидерами государств-членов, чтобы ускорить предоставление большего объёма оружия и амуниции Киеву", — подчеркнул глава военно-политического блока во время саммита "Крымская платформа".

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сказала, что Берлин передаст "высоко современную" систему противовоздушной обороны Iris-T ВСУ в ближайшие недели.