Генеральный секретарь альянса НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сейчас руководит усилением военной поддержки армии Украины.
"Я активно занимаюсь координацией с лидерами государств-членов, чтобы ускорить предоставление большего объёма оружия и амуниции Киеву", — подчеркнул глава военно-политического блока во время саммита "Крымская платформа".
Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сказала, что Берлин передаст "высоко современную" систему противовоздушной обороны Iris-T ВСУ в ближайшие недели.
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НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.