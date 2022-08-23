Козин раскрыл сценарий ядерного удара НАТО по РФ из Прибалтики

Запада с 2004 года проводит "Балтийское воздушное патрулирование", где участвуют ядерные державы.

Там постоянно тренируются четыре типа самолётов-носителей ядерного вооружения, сообщил член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин.

Он отметил, что еще до СВО Штаты, Норвегия, Румыния и Бельгия увеличили число этих самолётов А один из них производил учебные бомбометания вообще в 60 километрах от Калининградской области.

"Там есть авиабомбы в 50 килотонн, а это в три раза больше хиросимской авиабомбы. Есть и по 100, и по 500. Почему они вдруг наезжают, что якобы мы готовы применить тактическое ядерное оружие на Украине? Чтобы отвести от себя подозрение. Это тоже нехороший признак", — подчеркнул Козин.

По его словам, РФ не знает, несут ли эти самолёты ядерные заряды. Тактическое ядерное оружие никогда не обсуждали за столом переговоров Вашингтона и Москвы. А у Запада руки сегодня развязаны поскольку они опять хотят разместить ядерное вооружение средней дальности в ЕС, подытожил Козин.